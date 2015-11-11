سجن 3 أشخاص أرغموا خادمة على الرذيلة وباعوها بـ 4 آلاف

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الثلاثاء، حكماً بسجن 3 آسيويين، لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بالاتجار بالبشر بحق خادمة، وإجبارها على العمل في مجال الرذيلة، ثم بيعها لآخرين لقاء مبلغ 4 آلاف درهم.

وذكرت النيابة العامة في دبي، أن "المتهمين وبمشاركة امرأة هاربة من وجه العدالة شكلوا جماعة إجرامية للاتجار بالبشر، وانتهزوا ضعف المجني عليها وحاجتها للعمل واحتالوا عليها بإيهامها بوجود فرصة عمل أفضل وبراتب أعلى ما دفعها للهرب من كفيلها".

وأكدت النيابة أن "المتهمين هددوا المجني عليها بالقتل ومارسوا بحقها أعمال التعذيب البدنية والنفسية، لإرغامها على ممارسة الرذيلة مع الراغبين من طرفهم دون تمييز، وأنهم استغلوها في العمل بمجال المساج والتدليك".

من جانبها، ذكرت الخادمة في تحقيقات النيابة العامة، أنها "كانت تتعرض للضرب وتأخير راتبها في بيت كفيلها، فتعرفت على المرأة الهاربة عن طريق فيس بوك، حيث شجعتها على الهرب، وعندما فعلت سلمتها للمتهمين فاستغلوها في مجال الرذيلة".

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين بعد استغلالهم للمجني عليها، حاولوا بيعها في السوق لقاء 4 آلاف درهم إلا أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليهم في كمين.

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