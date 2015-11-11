الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على الدولة غدا ليكون الطقس غائما على أغلب مناطق الدولة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والغربية والجزر ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا تكون مثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح .. شمالية غربية - شمالية شرقية / 25 - 40 كم/ساعة بوجه عام تصل أحيانا 48 كم/ساعة فوق البحر.. والبحر مضطرب شديد الاضطراب .. والموج بارتفاع قدمين إلى ثلاثة وأربعة أقدام قرب الساحل ومن ستة إلى ثمانية وتسعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و دقيقتين ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 48 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 27 23 75 25 .

> دبي 36 25 75 30 .

> الشارقة 26 22 80 25.

> عجمان 25 23 85 20.

> أم القيوين 25 23 85 25 .

> رأس الخيمة 25 22 90 25 .

> الفجيرة 28 26 65 45.

> العين 25 23 70 20 .

> ليوا 28 24 80 20 .

> الرويس 25 26 75 25 .

> السلع 26 23 75 20.

> دلما 25 24 85 35.

> طنب الصغرى 24 22 90 40 .

> طنب الكبرى 24 22 90 40 .

> أبوموسى 25 22 85 35.