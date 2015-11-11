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بالصور..الجبير: القمة العربية اللاتينية تاريخية ولا تحفظات على بنود إعلان الرياض

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قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن القمة العربية اللاتينية كانت قمة تاريخية وشمولية ولم تتحفظ أى دولة من المشاركين على أى بند فى إعلان الرياض.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بعد انتهاء الجلسة النهائية من القمة العربية اللاتينية، أن هذا يدل على عمق العلاقات بين الطرفين ورغبتهما فى توطيد العلاقات بينهما. كما وجه الشكر لأمريكا الجنوبية لاعترافها بدولة فلسطين على حدود 67.

ورفض التدخل فى شئون المنطقة من جانب أى طرف خارجى فرغم أن أمريكا الجنوبية تبعد جغرافيا عن الدول العربية ولكن مع تقنية المعلومات يستطيع أى مواطن عربى التواصل مع المواطنين فى أمريكا الجنوبية كذلك التقدم فى المواصلات سهل الزيارات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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