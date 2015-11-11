رئيس وفد الجزائر: العالم العربى يعانى من تهديدات وتحديات أمنية غير مسبوقة

قال الدكتور محمد العربى ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبى الوطنى ورئيس وفد الجزائر، إن القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية تعقد فى خضم وضع إقليمى ودولى بالغ الحساسية تنوء فيه الكثير من الدول العربيه تحت وطأة تهديدات وتحديات أمنية غير مسبوقة يأتى فى مقدمتها تنامى خطر التنظيم الإرهابى المسمى لداعش وتمدده على مساحات واسعة من منطقتنا العربية وتزايد وتيرة التطرف العنيف.

وأضاف ولد خليفة فى كلمة له أمام القمة اليوم أن هذه الظروف المتأزمة تستوجب منا العمل سويا لتكثيف وتحقيق تعبئة تضامنية قوية وتكييف مستمر للأدوات والآليات المستخدمة مما يسهم فى استئصال هذه الآفة الدخيلة على ثقافتنا وأخلاقنا التى أضحت تشكل تهديدا محدقا للسلم والأمن ليس فى العالم العربى فقط بل العالم برمته.

وقال ولد خليفه إن الأمر يستدعى معالجة جذرية لهذه الآفة وتجفيف منابع الموارد المالية المتاحة أمام الإرهابيين المتمثلة أساسا فى تهريب المخدرات والحصول على الفدية إثر اختطاف الرهائن.

وأوضح أن الجزائر مستفيدة من تجربتها الواسعة فى مجال مكافحة الظاهرة يمكنها أن تسهم فى علي رسم السياسات والاستراتيجيات الدولية الرامية إلى درء هذا الخطر الداهم فى غالبية دول ربوع العالم.