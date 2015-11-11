دراسة أمريكية: مضخات الأنسولين أفضل علاج للأطفال المصابين بالسكر

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن مضخات الأنسولين تحسن مستويات السكر فى الدم لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السكرى من النوع 1.

وأوضح الباحثون، أن مرض السكرى من النوع 1، يكون فيه البنكرياس غير قادر على تغطية احتياجات الجسم من الأنسولين، لافتين إلى أن مضخات الأنسولين تعتبر بديلا للبنكرياس من حيث ضخ الكمية الكافية من الأنسولين للجسم.

وخلال الدراسة التى شملت على أكثر من 55000 طفل ومراهق، وجد الباحثون أن مضخات الأنسولين أكثر أماناً من الحقن العادية والأقراص، حيث إنها تزرع تحت الجلد، وتعمل عن طريق سد احتياجات الجسم للأنسولين تلقائياً، ويتم تغيير عبوة الأنسولين بداخلها كل 3 أيام.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قارنت الدكتورة جينيفر شيرى أستاذة أمراض السكر فى جامعة نيو هيفين، بين حقن الأنسولين العادية ومضخات الأنسولين من حيث مستوى السكر التراكمى على مدار 3 شهور، وهو ما يسمى بـ"هيموجلوبين A1C"، لافتة إلى أن الرقم الطبيعى له لا يتعدى 7.5.

ووجدت أن الأطفال والمراهقين الذين استخدموا مضخات الأنسولين كانت لديهم نسبة الهيموجلوبينA1C لا تتعدى 8 درجات فقط، أما الآخرين الذين استخدموا الحقن التقليدية، كانت لديهم نسبة الهيموجلوبين A1C أكثر من 8.5.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.