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مواطن يتصدي لسطو مسلح في الجيزة ويقدم سلاح الجريمة لشرطة سوهاج‎

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مواطن يتصدي لسطو مسلح في الجيزة ويقدم سلاح الجريمة لشرطة سوهاج‎ مواطن يتصدي لسطو مسلح في الجيزة ويقدم سلاح الجريمة لشرطة سوهاج‎

بندقية آليه – أرشيفية

قام مواطن بالتصدي لمجموعة من قطاع الطرق، بعدما اعترضوا طريقه وحالوا سرقته كرها عنه موجهين إليه سلاحًا ناريا.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء أحمد أبو الفتوح، إخطارًا من قسم ثان شرطة سوهاج من محمد أحمد مصطفى محمد، 26 عامًا، مقيم دائرة القسم، بأنه حال عودته وآخرين من مدينة القاهرة مستقلين السيارة  رقم 73521 ملاكي سوهاج على الطريق الصحراوي السريع الغربي وبالقرب من منطقة الكريمات الصف ” جيزة ” أصطدمت السيارة ببعض الحجارة الموضوعة  ”عمداً ” على الطريق مما نتج عنه حدوث تلفيات بإطارات السيارة وتوقفها، وأثناء ذلك فوجئوا بعدد”3″ أشخاص ملثمين أحدهم يحمل بندقية آليه وقاموا بالاستيلاء منهم على ما بحوزتهم من متعلقات شخصية [ مبلغ ألفي جنية - هواتف محمولة ] إلا أنه قام  بمحاولة الإمساك بأحدهم وتمكن من استخلاص السلاح الناري ففروا هاربين واستكمل سيره تجاه سوهاج.

قدم المبلغ السلاح الناري المشار إليه يحمل أرقام 4702417 بدون خزينة وأضاف بأن الخزينة سقطت حال استخلاصها من المتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة بالتنسيق وأمن الجيزة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 78 أحوال القسم اليوم وجاري العرض على النيابة العامة.

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