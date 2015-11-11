أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور | سفير جوبا بالقاهرة: الإعلام الغربي يستهدف أمن واستقرار جنوب السودان

Google+ Print
صور | سفير جوبا بالقاهرة: الإعلام الغربي يستهدف أمن واستقرار جنوب السودان صور | سفير جوبا بالقاهرة: الإعلام الغربي يستهدف أمن واستقرار جنوب السودان

سفير جوبا بالقاهرة

قال أنتوني كون سفير جوبا في القاهرة، إن المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد دولة جنوب السودان لن تنال من أمن واستقرار الجنوب.

وأضاف «جوبا» خلال المؤتمر الذي عقده بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، لتسليط الضوء على مجريات السلام جنوب السودان، أن المشاكل التي يناقشها الإعلام الغربي غير صحيحة بالمرة وإنما تستهدف فقط النيل من دولة جنوب السودان.
> واستعرض سفير دولة جنوب السودان أبرز التحديات التي تواجه الدولة وخطط تطوير مشاريع البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك مشكلة الجماعات التي تقوم بتسليح نفسها ضد الدولة.

المراسل : عمر شوقي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا