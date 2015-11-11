صور | سفير جوبا بالقاهرة: الإعلام الغربي يستهدف أمن واستقرار جنوب السودان

قال أنتوني كون سفير جوبا في القاهرة، إن المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد دولة جنوب السودان لن تنال من أمن واستقرار الجنوب.

وأضاف «جوبا» خلال المؤتمر الذي عقده بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، لتسليط الضوء على مجريات السلام جنوب السودان، أن المشاكل التي يناقشها الإعلام الغربي غير صحيحة بالمرة وإنما تستهدف فقط النيل من دولة جنوب السودان.

> واستعرض سفير دولة جنوب السودان أبرز التحديات التي تواجه الدولة وخطط تطوير مشاريع البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك مشكلة الجماعات التي تقوم بتسليح نفسها ضد الدولة.

المراسل : عمر شوقي