تعليم أسيوط: الفصل للمدرس الذي عاقب الطلاب بالكرباج‎

قال وكيل وزارة «التربية والتعليم» في أسيوط، عبد الفتاح أبو شامة، إن المديرية ستتخذ إجراء حازم بشأن المدرس الذى عاقب الطلاب ضربًا بالكرباج وسيكون الاستبعاد والفصل من العمل التعليمي هو الرد الوحيد على هذا التصرف المشين، مؤكدًا أن العملية التعليمية بأسيوط تسير بانتظام وتتصدى لأى أساليب غير تربوية تضر بالطلاب سواء معنويًا أو جسديًا.

وأضاف أبو شامة -في تصريحاته اليوم- أنه قام بإرسال الصور المتداولة للمدرس على صفحات التواصل الاجتماعي وهو يعاقب الطلاب بالكرباج للشئون القانونية بالإدارة التعليمية بأبو تيج التابعة لها مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين وستوافينا بالرد خلال يومين من أجل التحقق من شخصية المدرس وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتوقيع أقصى عقوبة له التي تصل لحد الاستغناء عنه من التدريس بشكل نهائى مشددًا على جميع المعلمين بالمدارس باتباع جميع اللوائح والقوانين في معاملتهم للطلاب.

كانت مستخدموا موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تداولت بالأمس صورًا لمدرس “تاريخ” في مدرسة الناصرية الثانوية المشتركة الخاصة، وهو يستخدم “الكرباج ” في ضرب وتعذيب الطلاب فيما انقس​م​ت آراء المواطنين في التعليقات على تلك صور حول ضرورة الشد على الطلاب من أجل تقويمهم وتعليمهم.

فيما أكد آخرون أنه لا يجب التعامل مع طلاب المدارس بالطرق الهمجية التي تخلق بداخل البعض منهم عقدًا تحولهم إلى مجرمين وقال آخرون أن هذا المدرس ربما يعاقب الطلاب لعدم اشتراكهم في الدروس الخصوصية معه.