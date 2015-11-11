ضبط تشكيل عصابى لترويج أقراص التامول المخدرة فى حملة أمنية بالعاشر

نجح ضباط مباحث قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة الرائد أحمد متولى، ومعاونى المباحث النقيب أحمد الخولى، وأحمد القاضى، خلال حملة ليلية على المجاورات 60 و61 و62 من إلقاء القبض على تشكيل من عاطلين وبحوزتهما أكثر من 120 قرص تامول، بقصد الاتجار فى المواد المخدرة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبداللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، بعد إبلاغ العميد محمد عربان، يفيد بتمكن ضباط قسم ثان العاشر من رمضان، من إلقاء القبض على "م م.م"، 22سنة، عاطل، ومقيم بالمجاورة 62، وبحوزته 45 قرص تامول، بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر 7360 جنح القسم.

كما ألقى ضباط مباحث القسم القبض على "محمود ص.س.م"، 60 سنة، عاطل، ومقيم كفر الإشارة التابعة لقسم ثان الزقازيق، وبحوزته 77 قرصًا لعقار التامول المخدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16985 جنح القسم، وأمرت النيابة العامة بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد جودة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.