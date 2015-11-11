صفحات التواصل الاجتماعى تتداول صورا لمعلم يستخدم جلدة لمعاقبة التلاميذ

تداول عدد من نشطاء الفيس بوك وطلاب المدارس صورا تظهر مدرسا يقوم بعقاب الطلاب بجلدة أو خرطوم مياه فى إحدى المدارس الثانوية ، وادعى ناشرو الصور ومتداولوها أن المدرس فىمركز ابو تيج بمحافظة أسيوط وبإحدى المدارس الثانوية .

ومن جهته، قال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط إن القصة كاملة قيد التحقق من صدقها وإن كان المدرس بالفعل بذات المدرسة وذات الإدارة او لا، وانه أرسل الصور المتداولة للشئون القانونية بإدارة ابوتيج التعليمية من أجل التحقق من شخصية المدرس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكد ابو شامة انه حالة التحقق من شخصية المدرس ومطابقة الصور سيتم توقيع اقصى عقوبة على المدرس مرتكب الواقعة، مضيفا أن العملية التعليمية بأسيوط تسير بانتظام وتتصدى لاى أساليب غير تربوية وغير لائقة تضر بالطلاب وبسير العملية التعليمية .



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