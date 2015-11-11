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«الوزراء» يوافق علي منح المدنيين شهداء العمليات الإرهابية معاش استثنائي 1500 جنيه

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«الوزراء» يوافق علي منح المدنيين شهداء العمليات الإرهابية معاش استثنائي 1500 جنيه «الوزراء» يوافق علي منح المدنيين شهداء العمليات الإرهابية معاش استثنائي 1500 جنيه

ارشيفية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بمنح معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في الأعمال الإرهابية.

ونص التعديل على أن يمنح معاشاً إستثنائياً قيمته 1500 جنيه، لأسرة كل شهيد مدني من شهداء الأعمال الإرهابية التي تقع داخل البلاد، أو يتم توزيع المعاش بالتساوي على المستحقين وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي، وذلك على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر.

كما نص التعديل على أن لا يتم تعليق صرف المعاش الإستثنائي على تقديم كافة المستندات، على أن يلتزم أصحاب الشأن بإستيفاء كافة المستندات خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار كتابة بالمستندات المطلوبة، ويترتب على الإخلال بما تقدم قطع المعاش الإستثنائي اعتباراً من المعاش المستحق عن الشهر التالي لإنقضاء الميعاد المشار إليه، وتختص اللجنة العليا للمعاشات الإستثنائية بالنظر في طلبات الإعفاء من المبالغ المنصرفة دون وجه حق.

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