إضراب عاملة عن الطعام بسبب نقلها تعسفيًا في المنيا

أضربت عاملة بوحدة الملاريا بالإدارة الصحية بمركز بني مزار شمال المنيا، عن الطعام والشراب بالمستشفى العام، وذلك إحتجاجًا على نقلها تعسفيًا وقامت بتحرير محضر بقسم الشرطة.

وقالت هانم محمد محمود 48 سنة، عاملة بالإدارة الصحية، أنها فوجئت بصدور قرار بنقلها تعسفيًا وبدون مبرر من محل عملها بوحدة الملاريا بالإدارة الصحية بمركز بني مزار إلى الوحدة الصحية بقرية صندفا رغم أنها تقيم بالمدينة، وصادر لها قرار عمل خفيف، لأنها مصابة بمضاعفات بالفقرات، وسبق وقامت بتركيب مسامير تثبيت.

وأضافت أنها قامت بتحرير محضرًا بالواقعة بقسم شرطة بني مزار حمل رقم 11631 لسنة 2015 إداري، وطالبت المضربة وزير الصحة ومحافظ المنيا بالتدخل من أجل إلغاء قرار النقل حفاظًا على صحتها وأسرتها، وأشارت أنها ستواصل الإضراب عن الطعام والشراب حتي يجري تنفيذ مطلبها.