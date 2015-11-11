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المصري يعسكر في شرم الشيخ تنشيطا للسياحة

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المصري يعسكر في شرم الشيخ تنشيطا للسياحة المصري يعسكر في شرم الشيخ تنشيطا للسياحة

قرر مجلس إدارة نادي المصري، إقامة معسكرا للفريق في مدينة شرم الشيخ تنشيطا للسياحة الداخلية على حد وصفهم.

وأصدر النادي الساحلي بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه إقامة معسكرا للفريق في مدينة شرم الشيخ بالفترة من 17 وحتى يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري.

بعض الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد ظهرت في الأونة الأخيرة لتشجيع السياحة الداخلية في ، ردا على قرار بعض الدول بسحب جالياتها من مصر على خلفية حادث سقوط طائرة روسية في الأجواء الجوية المصرية.

من جانبه أكد سمير حلبية رئيس المصري، أن إقامة المعسكر في شرم الشيخ، هو أقل ما يمكن لنادي المصري تقديمه لمصر في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد، داعيا باقي الفرق لأن تحذو حذوه، مساعدة منهم للعاملين في مجال السياحة.

وصرح حسام حسن المدير الفني للفريق، بأنهم كانوا ينوون إقامة معسكرا خارجيا، لكن شرم الشيخ تتواجد فيها كل سبل الراحة والتي تؤهل المعسكر للنجاح.

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