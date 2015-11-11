أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إيهاب جلال لـ في الجول: نستعد لمباراة دجلة بشكل أكبر من الأهلي

Google+ Print
إيهاب جلال لـ في الجول: نستعد لمباراة دجلة بشكل أكبر من الأهلي إيهاب جلال لـ في الجول: نستعد لمباراة دجلة بشكل أكبر من الأهلي

أكد إيهاب جلال مدرب نادي المقاصة أن مباراة فريقه أمام وادي دجلة في بطولة الدوري ستكون غاية في الصعوبة وأنه قد يكون أصعب حتى من مباراة الأهلي السابقة.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لـ FilGoal.com: "استعدادنا لمباراة وادي دجلة أقوى من الاستعداد الذي خضناه لمواجهة الأهلين لأن علي الأن أن أنسي لاعبي فريقي نشوة الفوز على الأهلي والتركيز على المباراة الجديدة".

جلال أتبع "أسعى للفوز على وادي دجلة لمواصلة الانتصارات وإثبات أن الفوز على الأهلي لم يكن مصادفة".

وأضاف "نحترم جميع منافسينا، ونسعى للفوز بنقاط المباراة، وهذا ما نقوم به الأن تحضيرا لمباراة دجلة أيضا".

إيهاب جلال اختتم حديثه قائلا: "كل مباراة لها لاعبوها المناسبين، وسأستمر في الدفع بإسمين أو ثلاثة جدد أمام وادي دجلة، حسب الطريقة التي يفترض أن نلعب به كما فعلنا أمام الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»