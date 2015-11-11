إيهاب جلال لـ في الجول: نستعد لمباراة دجلة بشكل أكبر من الأهلي

أكد إيهاب جلال مدرب نادي مصر المقاصة أن مباراة فريقه أمام وادي دجلة في بطولة الدوري ستكون غاية في الصعوبة وأنه قد يكون أصعب حتى من مباراة الأهلي السابقة.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لـ FilGoal.com: "استعدادنا لمباراة وادي دجلة أقوى من الاستعداد الذي خضناه لمواجهة الأهلين لأن علي الأن أن أنسي لاعبي فريقي نشوة الفوز على الأهلي والتركيز على المباراة الجديدة".

جلال أتبع "أسعى للفوز على وادي دجلة لمواصلة الانتصارات وإثبات أن الفوز على الأهلي لم يكن مصادفة".

وأضاف "نحترم جميع منافسينا، ونسعى للفوز بنقاط المباراة، وهذا ما نقوم به الأن تحضيرا لمباراة دجلة أيضا".

إيهاب جلال اختتم حديثه قائلا: "كل مباراة لها لاعبوها المناسبين، وسأستمر في الدفع بإسمين أو ثلاثة جدد أمام وادي دجلة، حسب الطريقة التي يفترض أن نلعب به كما فعلنا أمام الأهلي".