التيلجراف تحملك المسئولية.. أخطاؤك وأنانيتك وكسلك سبب سمنة طفلك وأمراضه

إذا كان الأب نحيفا أو الأم نحيفة لطفل سمين، فهذا دليل على أن أحدهما لا يقوم بوظيفته كأب أو أم بشكل صحى، وأن زيادة وزن الطفل أحد أخطائهما، لأن أحدهما بالتأكيد يتركه يتناول الرقائق والمشروبات الغازية التى تتسبب فى إصابته بالسمنة المفرطة.

هذا ما أكده تقرير نشرته صحيفة" التليجراف" البريطانية، وأوضح التقرير أن الطفل المصاب بالسمنة، أكثر عرضة للعديد من الأمراض كأمراض القلب والعقم والوفاة المبكرة ومرض السكر، وأنه يجب على كل والدين معرفة أن كل زيادة فى وزن الطفل تتسبب له فى العديد من المضاعفات والأمراض الخطيرة التى تؤثر على صحته.

وأشار التقرير إلى أنه يجب على الوالدين الانتباه لصحة أطفالهم وتغذيتهم جيدا، حيث ينتشر فى الوقت الحالى وباء السمنة، ويصيب عددا كبيرا جدا من الأطفال، وأكد أن الآباء هم المسئولون عما يتناوله أطفالهم، كما كشفت الأبحاث أن العديد من الآباء والأمهات لا يعلمون كيفية طبخ وجبات صحية لأطفالهم.

وأوضح التقرير أن كسل الأمهات قد يتسبب فى إعطاء أطفالهم الوجبات السريعة غير الصحية، بدلا من طهى طعام صحى مما يدل على أنانيتهم التى تتسبب فى إصابة الطفل بالسمنة.