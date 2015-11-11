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العلاجات الموضعية لسرعة القذف تعيق فرص الحمل

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العلاجات الموضعية لسرعة القذف تعيق فرص الحمل العلاجات الموضعية لسرعة القذف تعيق فرص الحمل
من أكثر الأعراض شيوعا بين الرجال، وترجع فرص الإصابة بسرعة القذف للعديد من الأسباب العضوية والنفسية.

أسباب الإصابة بسرعة القذف


>عن أهم الأسباب التى ترفع فرص الإصابة بسرعة القذف لدى الرجال، يوضح حامد عب الله أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم، أن الإصابة ببعض الأمراض كمرض السكرى، وأمراض القلب، وأيضا تناول علاجات معينة لخفض الدم وخاصة التى تحتوى على مادة البيتا بلوكر، تعد من أهم العوامل العضوية التى تساهم فى التعرض لسرعة القذف عند الرجال.

كما يؤكد حامد أن العوامل النفسية تلعب مؤثرا وأساسيا فى الإصابة بسرعة القذف لدى الرجال.

العلاجات الموضعية لسرعة القذف


>انتشر فى السنوات الأخيرة استخدام بعض العلاجات الموضعية لعلاج سرعة القذف عند الرجال، ويؤكد حامد عبد الله أن تلك العلاجات المستخدمة لتأخير القذف تؤثر بصورة كبيرة على فرص الإنجاب، فأى مادة تدخل إلى عنق الرحم لدى المرأة تغير من الوسط الطبيعى له، وتؤثر على فرص الحيوان المنوى فى الوصول للبويضة.

كما يشدد حامد على ضرورة انتقاء الأنواع الأصلية من الدهانات الموضعية لعلاج سرعة القذف، فبعض تلك المنتجات مجهول المصدر ويعرض الرجال للإصابة بالتهابات العضو الذكرى.

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