إلغاء التحفظ على أموال «صلاح دياب» و17 رجل أعمال آخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين،إلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأيدت التحفظ على أموال شركة “نيو جيزة” فقط.

وذلك بعد تعديل أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام، وذلك في شركة نيو جيزة فقط، ومايتعلق بها من الأموال، أي التحفظ على أموال الشركة فقط وليس الاشخاص.

وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، إتهمت “دياب” و”الجمال”، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.