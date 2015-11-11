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رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر «مواجهة الفكر المتطرف» في الأقصر السبت المقبل

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رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر «مواجهة الفكر المتطرف» في الأقصر السبت المقبل رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر «مواجهة الفكر المتطرف» في الأقصر السبت المقبل

رئيس الوزراء المهندس – شريف اسماعيل

يفتتح رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، السبت المقبل، المؤتمر العالمي لوزارة «الأوقاف» بمدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح بعنوان “رؤية الأئمة والعلماء في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف”، بحضور وزراء الأوقاف والسياحة والآثار إلى جانب وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بـ8 دول عربية.
> ويدور المؤتمر حول أربعة محاور أهمها دور العلماء والأئمة ورجال الاجتماع والفكر والإعلام والثقافة في التصدي للإرهاب وتجديد الخطاب الديني.

ويبلغ عدد المشاركين أكثر من 50 وزيرًا ومفتيًا وعالمًا ومفكرًا من عدة دول إسلامية وعربية وأوروبية ومن الدول المشاركة: “أوكرانيا، والسودان، واليابان، والسعودية، وسيريلانكا، والكونغو الديمقراطية، ولبنان، وفرنسا، وبوروندي، وأستراليا، وأوغندا”.

ومن المقرر أن يشارك الأئمة ولأول مرة في فاعليات المؤتمر بأوراق عمل ورؤى لتجديد الخطاب الديني حيث سيكون لهم جلسةٍ فرعيةٍ خاصةٍ بهم في الجلسات النوعية شأن جلسات الوزراء والمفتين وكبار العلماء والمثقفين والإعلاميين المشاركين.

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