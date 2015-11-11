صور| محافظ الأقصر يستقبل وفد الإشراف على احتفالات «مار جرجس»

استقبل محافظ الأقصر، محمد بدر؛ وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير«ما رجرجس» بالرزيقات الذي يضم الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوساب الأسقف العام لإبارشية الأقصر والراهب توماس الرزيقي مشرف دير مارجرجس الرزيقات تزامنا مع بدء الاحتفالات بمولده.

وهنأ المحافظ وفد اللجنة الباباوية ببدء احتفالات الشهيد مارجرجس بالرزيقات التي تقام سنويًا في الفترة من 11 وحتى 16 نوفمبر بديره بقرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر.

و أكد بدر على تشديد الإجراءات الأمنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة المحيطة بالدير لحين انتهاء الاحتفالات، مشيرًا إلى أهمية إقامة الاحتفالات الدينية بشكل منظم ولائق بقدسية المكان.

ومن جانبه أوضح الأنبا مرقص انتهاء مسئولي الدير من الاستعدادات لاحتفالات الموسم وإنهاء أعمال الصيانة الخاصة بخزانات المياه وطفايات الحريق وتهيئة 4000 خادم لتنظيم دخول وخروج الزوار من وإلى الدير، ودعا أعضاء اللجنة محافظ الأقصر لمشاركة الأهالي الاحتفالات الختامية للموسم المقامة بالدير.