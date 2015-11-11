أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| محافظ الأقصر يستقبل وفد الإشراف على احتفالات «مار جرجس»

Google+ Print
صور| محافظ الأقصر يستقبل وفد الإشراف على احتفالات «مار جرجس» صور| محافظ الأقصر يستقبل وفد الإشراف على احتفالات «مار جرجس»

محافظ الاقصر والوفد البابوي

استقبل محافظ الأقصر، محمد بدر؛ وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير«ما رجرجس» بالرزيقات الذي يضم الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوساب الأسقف العام لإبارشية الأقصر والراهب توماس الرزيقي مشرف دير مارجرجس الرزيقات تزامنا مع بدء الاحتفالات بمولده.

وهنأ المحافظ وفد اللجنة الباباوية ببدء احتفالات الشهيد مارجرجس بالرزيقات التي تقام سنويًا في الفترة من 11 وحتى 16 نوفمبر بديره بقرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر.

و أكد بدر على تشديد الإجراءات الأمنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة المحيطة بالدير لحين انتهاء الاحتفالات، مشيرًا إلى أهمية إقامة الاحتفالات الدينية بشكل منظم ولائق بقدسية المكان.

ومن جانبه أوضح الأنبا مرقص انتهاء مسئولي الدير من الاستعدادات لاحتفالات الموسم وإنهاء أعمال الصيانة الخاصة بخزانات المياه وطفايات الحريق وتهيئة 4000 خادم لتنظيم دخول وخروج الزوار من وإلى الدير، ودعا أعضاء اللجنة محافظ الأقصر لمشاركة الأهالي الاحتفالات الختامية للموسم المقامة بالدير.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا