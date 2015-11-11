صور| مطار شرم الشيخ يستقبل 50 رحلة دولية وداخلية

أعلنت وزارة الطيران المدني ان مطار شرم الشيخ الدولى استقبل 50 رحلة دولية وداخلية مجدولة من بينهم 4 رحلات اوكرانية و 3 رحلات سعودية ورحلة من كل من الكويت وتونس وجورجيا وبيلاروسيا ولاتونيا تحمل مجموعات سياحية و 11 رحلة داخلية بالاضافة الى 20 رحلة روسية و 9 رحلات انجليزية بدون ركاب لعودة 3800 سائحا روسياً وانجليزيا .

وأضافت الوزارة في بيان لها أن مطار الغردقة الدولى استقبل 22 رحلة دولية وداخلية مجدولة حتى ظهر الاربعاء من بينهم 6 رحلات المانية ورحلتين اوكرانية ورحلة من كل من تركيا والتشيك و 5 رحلات داخلية على متنهم 1650 راكبا بالاضافة الى 7 رحلات روسية من اجمالى 20 رحلة من المتوقع وصولهم اليوم بدون ركاب .

> وأكدت الوزارة أن مطار الغرقة استقل ايضا الثلاثاء 5 رحلات انجليزية على متنها 1600 سائحا وقد غادرت نفس هذه الرحلات وعلى متنها 830 سائحا وهو مايمثل زيادة في حركة الوصول للرحلات الانجليزية الى الغردقة ، حيث شهدت هذه الرحلات زيادة تدريجية على مدار الثلاثة ايام الماضية حيث وصلت رحلة يوم الاحد الماضي على متنها 167 سائحاً و 3 رحلات يوم الاثنين على متنها 600 سائحاً .