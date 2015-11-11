انهيار 15 منزلا شمال شرق بعقوبة بالعراق بسبب السيول

تسببت مياه الأمطار التي تحولت لسيول فى محافظة ديالى شمال شرقي العراق اليوم الأربعاء، فى انهيار 15 منزلا سكنيا باحدى القرى شمال شرقي بعقوبة.. وقالت مصادر محلية بديالي إن السيول جرفت أيضا سيارات بالقرية باتجاه أودية قرية تل النقار شمال شرقي بعقوبة، وانه لم تقع خسائر بشرية.

على صعيد متصل، بحث محافظ بغداد علي التميمي مع رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في ملف النازحين ، حيث جهزت محافظة بغداد خمسة مجمعات نموذجية لاستقبال النازحين الذين تضرروا من موجة الامطار الغزيرة التي ضربت العاصمة مؤخرا.

وأشار التميمي إلى أن المحافظة شكلت خلية أزمة لـمساعدة النازحين، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية وتوزيع المساعدات الإنسانية، منوها بدور ديوان الوقف السني وتعاونه مع المحافظة لتخفيف معاناة النازحين.

من جانبه أعرب الهميم عن الشكر لمحافظ بغداد لمساهمته في فتح المجمع السكني في منطقة "أبو غريب" لإيواء النازحين من الأمطار التي أغرقت خيامهم.

يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد شكلت لجنة طوارئ تضم في عضويتها وزارات الدفاع والكهرباء والصناعة والداخلية والموارد المائية إضافة الى أمانة ومحافظة بغداد من اجل تصريف مياه الأمطار، وأعلنت حالة الاستنفار لسحب المياه وإعادة تأهيل مخيمات النازحين بشكل سريع، بعد أن شهدت العاصمة العراقية (بغداد) منذ الأربعاء 28 أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أيام سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، مما تسبب في تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار لاسيما في الشوارع التي انسدت بها مجاري تصريف مياه الأمطار أو التي بها أنفاق لسير السيارات مما تسبب في حالة من الارتباك المروري ووقوع أضرار كبيرة بمخيمات النازحين والدور السكنية، كما تجددت موجة الأمطار منذ يومين على مناطق متفرقة بالعراق بشكل اقل من الموجة الأولى.. ووجه رئيس ديوان الوقف السنى د. عبد اللطيف الهميم بفتح المساجد أمام النازحين وتقديم مواد الاغاثة والأغطية لهم.

>