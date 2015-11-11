قائد سلاح الجو: الإمارات فى المرحلة النهائية لمفاوضات شراء مقاتلات رافال

قال قائد سلاح الجو الإماراتى لرويترز اليوم الأربعاء إن بلاده فى المرحلة النهائية لمفاوضات شراء مقاتلات رافال الفرنسية.

وكانت مصادر دفاعية ذكرت أن أبوظبى تتطلع لشراء 60 مقاتلة وأنها تدرس بعناية المقاتلة رافال التى تصنعها شركة داسو بعد تقييم سابق للمقاتلة يوروفايتر التى تشترك فى تصنيعها أربع دول.

وقال اللواء إبراهيم ناصر العلاوى قائد سلاح الجو والدفاع الجوى فى الإمارات ردا على سؤال بشأن مدى اقتراب الإمارات من صفقة لشراء الرافال إنه يعتقد أن الإمارات فى المرحلة النهائية من المفاوضات.

وأكد أيضا على أنه لم يتخذ قرار نهائى بعد.

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