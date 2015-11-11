أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قائد سلاح الجو: الإمارات فى المرحلة النهائية لمفاوضات شراء مقاتلات رافال

Google+ Print
قائد سلاح الجو: الإمارات فى المرحلة النهائية لمفاوضات شراء مقاتلات رافال قائد سلاح الجو: الإمارات فى المرحلة النهائية لمفاوضات شراء مقاتلات رافال
قال قائد سلاح الجو الإماراتى لرويترز اليوم الأربعاء إن بلاده فى المرحلة النهائية لمفاوضات شراء مقاتلات رافال الفرنسية.

وكانت مصادر دفاعية ذكرت أن أبوظبى تتطلع لشراء 60 مقاتلة وأنها تدرس بعناية المقاتلة رافال التى تصنعها شركة داسو بعد تقييم سابق للمقاتلة يوروفايتر التى تشترك فى تصنيعها أربع دول.

وقال اللواء إبراهيم ناصر العلاوى قائد سلاح الجو والدفاع الجوى فى الإمارات ردا على سؤال بشأن مدى اقتراب الإمارات من صفقة لشراء الرافال إنه يعتقد أن الإمارات فى المرحلة النهائية من المفاوضات.

وأكد أيضا على أنه لم يتخذ قرار نهائى بعد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365