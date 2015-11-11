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بريطانية من أصل صومالى تطلب اللجوء السياسى فى دولة الإمارات

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بريطانية من أصل صومالى تطلب اللجوء السياسى فى دولة الإمارات بريطانية من أصل صومالى تطلب اللجوء السياسى فى دولة الإمارات
وصلت سيدة بريطانية من أصل صومالى إلى أحد مطارات دولة الإمارات قبل عدة أيام، وذلك فى رحلة قادمة من مطار هيثرو بلندن، وبصحبتها ابنها البالغ من العمر 7 سنوات. وعند وصولها للمطار فوجئت سلطات المطار بأنها تطلب اللجوء السياسى والإنسانى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت سلطات المطار بإبلاغ السفارة البريطانية لدى دولة الإمارات، حسب الإجراءات المتبعة.
>وبما أن السيدة وابنها هما مواطنان بريطانيان، فمن ثم يحق لها دخول دولة الإمارات بدون تأشيرة والإقامة لفترة تصل فى حدها الأقصى إلى 60 يومًا.

وقال مصدر صومالى، إنه قد تم الترحيب بالسيدة فى الإمارات لأسباب إنسانية ونسبة لأن لديها طفل يرافقها، وذلك لحين اكتمال التحقيقات اللازمة حول حالتها وتعديل وضعها حسب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر أن السيدة المذكورة كانت قد أقامت أربع عشرة سنة فى دولة الإمارات فى السابق.

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