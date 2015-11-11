فريد الديب: قرار التحفظ على أموال صلاح دياب مبنى على شبهات وليست أدلة (تحديث)

قال المحامى فريد الديب دفاع رجل الأعمال صلاح دياب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار التحفظ على الأموال استند إلى شبهات وليست دلائل، وأن نص المادة 208 من القانون يمنح هيئة المحكمة حق إصدار قرار التحفظ، والنائب العام يكون فى الحالتين القصوى والمستعجلة، موضحا أن التحريات ليست دليلا، وأنه لا توجد أدلة ولذلك فيكون قرار التحفظ مخالفاً.

وطلب فريد الديب، محامى رجل الأعمال محمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، فى مستهل مرافعته، من المحكمة رفع قرار التحفظ على أموال موكله.

وأضاف "الديب"، فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، جلسة تظلم رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال، المحكمة بإلغاء قرارالتحفظ على أموالهم، مؤكدا أن قرار التحفظ على أموال موكله جاء على غير أساس.

وأشار "الديب" إلى أن النيابة لم تنظر تقرير لجنة الخبراء حول الأرض، مؤكدًا أن قرار النيابة بني على تحريات وليست أدلة دامغة، مضيفا أن محافظ الجيزة فعلًا كان متعنتًا مع شركة نيو جيزة، وإحنا بنسأل هو الاستثمار بيتأخر ليه، عشان اللي بيحاول يسهل بتحاكم".

وتعجب الديب من سرعة قرار التحفظ على الأموال، رغم أن القضية – على حد وصفه- مازالت فى التحريات، ساخرًا، "هى يعنى الناس دى هيعبوا الأرض فى شكاير ويسافروا بيها"، موضحاً أن قرار التحفظ يدمر الاقتصاد ويشرد 2000 شاب ويضر 1000 مساهم".

واختتم "الديب" موجهًا كلامه للمحكمة، "حكمكم سيهتز له بلاد، فهو مرتبط بإعادة الطمأنية للمستثمرين".

وعقدت أولى جلسات طلب النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصرى اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين.

وجاء قرار النائب العام أثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم فى عام 2011، وأحيلت لقاضى التحقيق فى قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضى الدولة ومنع استخدامها فى الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

- دفاع صلاح دياب و16 آخرين يسجل حضوره بجلسة نظر قرار التحفظ على الأموال