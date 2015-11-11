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الحكومة توافق على صرف 1500 جنيه معاشا استثنائيا لأسر شهداء ومصابى الإرهاب

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الحكومة توافق على صرف 1500 جنيه معاشا استثنائيا لأسر شهداء ومصابى الإرهاب الحكومة توافق على صرف 1500 جنيه معاشا استثنائيا لأسر شهداء ومصابى الإرهاب
وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بمنح معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين فى الأعمال الإرهابية.

اليوم السابع -11 -2015

ونص التعديل على أن يمنح معاشاً إستثنائياً قيمته 1500 جنيه، لأسرة كل شهيد مدني من شهداء الأعمال الإرهابية التي تقع داخل البلاد، أو يتم توزيع المعاش بالتساوي على المستحقين وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي، وذلك على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر.

اليوم السابع -11 -2015

كما نص التعديل على أن لا يتم تعليق صرف المعاش الإستثنائي على تقديم كافة المستندات، على أن يلتزم أصحاب الشأن بإستيفاء كافة المستندات خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار كتابة بالمستندات المطلوبة، ويترتب على الإخلال بما تقدم قطع المعاش الإستثنائي اعتباراً من المعاش المستحق عن الشهر التالي لإنقضاء الميعاد المشار إليه، وتختص اللجنة العليا للمعاشات الإستثنائية بالنظر في طلبات الإعفاء من المبالغ المنصرفة دون وجه حق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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مصر 365

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