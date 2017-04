ليل ملكي عطر جديد من دولتشي آند غابانا

عطر "ذا ون ليل ملكي" The One Royal Night المفعم بالغموض، والأناقة، والرجولة، هو العطر الجديد الذي ينضم إلى عائلة The One الفريدة من دولتشي آند غابانا (Dolce&Gabbana). ويقدم العطر الجديد لعائلة The One، المتوفر حصرياً في متاجر مختارة حول العالم، رحلة عطرية فوّاحة لمنطقة الشرق الأوسط، بشكل يعكس نفحاتها وإحساسها.

العطر

يستعرض العطر الذي يعتبر جزءاً من عائلة العطور الشرقية الخشبية، العالم متعدد الأوجه من نفحات البهارات المختلفة، وهو يقدم ثراء الكهرمان لتنبض فيه الحياة بطريقة روائية مصقولة. إنه محاكاة حصرية للمكوّنات الشرق أوسطية الثمينة الممزوجة بإرث عريق وطويل، تزيّنه مجموعة من السمات الجديدة. وبروجه الفريدة والمبهمة، تبرز سمات الغموض والرجولة في صميم تصميمه المميز. إنه عطر قوي وانسيابي، وتقليدي وعصري، في الوقتس نفسه

يفتتح "ذا ون ليل ملكي" The One Royal Night نفحاته برائحة الهال القوية. ويمكن التعرف على قوة العطر بمجرد ملامسته نفحاته للبشرة. وبما يحتويه من مزيج متقن لنوعين من زيوت الهال العصرية؛ الأول مستخلص بطريقة تقليدية، والثاني باستخدام تقنيات الاستخلاص الحديثة، يقدم "ذا ون ليل ملكي" The One Royal Night اللمسات الحارّة والمفعمة بالنشاط في نفحاته العلوية، وهي التي تشكل- مع نفحات الريحان المنعشة- الرائحة المميزة التي ينفرد بها The One.

وفي قلب هذا العطر الرجولي، تبرز نفحات خشب الإجاص البري؛ النفحات الإفريقية الفريدة التي تمزج الخشب الجاف بالجلد، والتي يتم استخدامها للمرة الأولى على الإطلاق في هذا العطر الحصري. وبحسب التقاليد المحلية، تستخدم أزهار خشب الإجاص البري للحصول على جرعة من الحب، لتضيف لمسة إضافية من السحر والغموض لهذا المكوّن الفريد من نوعه. ويترافق خشب الإجاص البري بنفحات جوزة الطيب الحارّة.

وتكشف النفحات الأساسية عن الثراء والغنى الأصلي، والرقيق، والمفعم بالحرارة في هذا العطر: نفحات الكهرمان الدافئة، مع خشب الأرز والصندل، تشكل جميعاً تجربة عطرية متكاملة وفاخرة. ويقدم العطر حضوراً أكثر رجولة من خلال مزيج نادر يجمع هذه المكونات الثمينة والنقية، والتي تتضمن أيضاً زيت سيستوس لابدانوم الذي تم تقطيره من النبات نفسه مباشرة، ومستخلص زهرة القريضة العنبرية - الذي يتم الحصول عليه بعملية استخلاص متعدد المراحل لراتينج الزيت الطبيعي الذي يتم الحصول عليه من أوراق وأغصان زهرة القريضة.

العلبة

تنعكس الطبيعة الحصرية لعطر "ذا ون ليل ملكي" The One Royal Night على التفاصيل الداكنة والذهبية لزجاجة The One للرجل: الغطاء المذهل مستطيل الشكل، والاسم باللغة العربية، وشعار Dolce&Gabbana The one المحفور عليها.