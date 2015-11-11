في هذا العدد: تتعرفين إلى أسرار تأسيس ونحت الوجه

التأسيس هو جزء لا يتجزأ من جمال البشرة وإشراق الوجه. تبدأ عملية تأسيس البشرة مع الكريمات الضرورية لمنطقة العينين، الوجه والجسم التي تعمل كحلقات مترابطة تعكس صحة المرأة، وبالتالي جمالها. بعد استخدام كريمات العناية، ننتقل إلى مرحلة التأسيس بالمكياج التي تقوم بدور ثنائي: حماية البشرة من العوامل الطبيعية والتغيرات الهرمونية من جهة، وإخفاء العيوب وإبراز ملامح الوجه من جهة أخرى. ترتبط مرحلة التأسيس بالمكياج بجزأين أساسييين هما : العينان والوجه. تابعي معنا في هذا الموضوع كل ما تحتاجين معرفته عن أسرار تأسيس البشرة، إضافة إلى آخر إصدارات أهم الماركات العالمية من مستحضرات التجميل وكريمات العناية الخاصة بسلسلة التأسيس.

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تأسيس البشرة وإخفاء العيوب

تتعدد أنواع مستحضرات تأسيس البشرة بالمكياج، منها تصمم لتكون سهلة الاستعمال للمبتدئات ومنها ذات فعالية كبرى في تغطية كل الشوائب وحتى تغيير ملامح الوجه، كما يمكنك أحياناً استخدام نوعين من مستحضرات الأساس. إليك آخر إصدارات مستحضرات تأسيس البشرة باختلاف أنواعها:

1.قلم تأسيس البشرة

يتميز هذا المستحضر بتركيبة كريمية، تناسب البشرة الطبيعية والجافة. إنه عملي، سريع ومتعدّد الاستعمال، فهو مثالي لتصحيح المكياج ولتحديد الوجه بنتيجة طبيعية. يضمن بشرة مثالية وخالية من العيوب في ضوء النهار، إضافة إلى ما له من تأثير على إشراق وجهك.

2.بودرة لتأسيس البشرة

تستخدم البودرة كأساس لتغطية خفيفة إلى متوسطة وتمنح البشرة لمسة نهائية مشرقة. أما بالنسبة إلى طريقة تطبيقها فهي التي تؤثر على نوع التغطية التي تريدينها. ننصحك باستخدام الاسفنجة من الجانب المحشو بالأبيض للمسة نهائية شفافة وطبيعية، أما الجانب الآخر فللحصول على تغطية كاملة. يعتبر هذا النوع من الأساس مناسباً للبشرة، إذ أن تركيبته حريرية خفيفة الوزن تمنحها مظهراً طبيعياً جاهزاً لاستقبال الألوان.

3.كريم تأسيس البشرة

يعمل كريم الأساس على تجديد التألّق وترطيب البشرة لاستعادة شبابها، إضافة إلى أن تركيبته السائلة تفرض طريقة متقنة في التطبيق. ننصحك بوضع قطرات من مستحضر الأساس في وسط الوجه وامزجي السائل باتّجاه الخارج. استمرّي بالمزج نحو العنق لتفادي ترك خطّ.

4.كونسيلر فاونديشن

يعتبر هذا المستحضر عبارة عن مزاوجة مثالية بين اللون الجميل والعلاج الفعّال، لذا فهو يؤمّن لك بشرة غاية في الروعة حالما تضعينه عليها. تمنحك التركيبة الخفيفة والمعزّزة لزيادة المرونة والتماسك، بشرة بمظهر خالٍ من العيوب طبيعياً، كما تحافظ على ترطيبها بملمس ندي. أمّا خافي العيوب المتناسق بشكل مثالي مع كريم الأساس فموجود في الغطاء وهو يخفي الهالات السوداء تحت العينين. وتجعل كلتا التركيبتين البشرة أكثر تماسكاً بسبب احتوائهما على خلاصة الكافيار.

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