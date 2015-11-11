Mermicornhair أجدد طريقة لـ صبغ الشعر والنتيجة مذهلة!

بعد أن انتشرت موضة صبغ أطراف الشعر، تعددت طرق تنفيذها. فبعد استخدام ورق الألومينيوم ومن ثم أوراق القطن، ها هي صيحة جديدة تحتل مواقع التواصل الاجتماعي Mermicornhair مرتبطة بوضعية الجلوس وتعتمد على لوحات زجاجية. أحب الجمهور هذه الطريقة نظراً لجمال خطواتها ونتيجتها المذهلة. تابعي هذا الموضوع واكتشفي تفاصيل تطبيق Mermicornhair وستتفاجئين بالنتيجة:

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قلبت هذه الطريقة مفاهيم تخصيل الشعر، فبدلاً من أن تجلسي على الكرسي على الطريقة التقليدية، إليك لوحة مثبتة على حافة الطاولة، تضعين رأسك فوقها بشكل ينفلش شعرك على اللوحة، ما يسمح لمصفف الشعر النظر بدقة إلى كل الخصلات وتقسيمها بشكل دقيق. وبعدها، يبدأ مصفف الشعر بوضع الصبغة على كل خصلة بواسطة الفرشاة. من ثم، تُفلش هذه الخصل على اللوحة الزجاجية على شكل خطوط أفقية تنبثق من الرأس. هذه الوضعية تسمح للون بأن يذوب بسرعة وبدقة من الأعلى إلى الأسفل ما يسمح لمصفف الشعر باعتماد الألوان الثلاثية الأبعاد.

أما إذا أردت تحقيق أشكال مختلفة على أطراف الشعر، فننصحك بوضع الألوان التي تريدينها على اللوحة من ثم فرد الشعر عليها وتخصيله بواسطة الفرشاة لجعل الصبغة تتسرب إلى الجانب العلوي.

تابعي هذا الفيديو لمزيد من التفاصيل حول هذه الطريقة:

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