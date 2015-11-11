أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

Mermicornhair أجدد طريقة لـ صبغ الشعر والنتيجة مذهلة!

Google+ Print
Mermicornhair أجدد طريقة لـ صبغ الشعر والنتيجة مذهلة! Mermicornhair أجدد طريقة لـ صبغ الشعر والنتيجة مذهلة!

الأربعاء 11-11-2015 18:28

بعد أن انتشرت موضة صبغ أطراف الشعر، تعددت طرق تنفيذها. فبعد استخدام ورق الألومينيوم ومن ثم أوراق القطن، ها هي صيحة جديدة تحتل مواقع التواصل الاجتماعي Mermicornhair مرتبطة بوضعية الجلوس وتعتمد على لوحات زجاجية. أحب الجمهور هذه الطريقة نظراً لجمال خطواتها ونتيجتها المذهلة. تابعي هذا الموضوع واكتشفي تفاصيل تطبيق Mermicornhair وستتفاجئين بالنتيجة:

قد يعجبك: بالفيديو: تسريحة جانبية للشعر الطويل بدقيقتين

قلبت هذه الطريقة مفاهيم تخصيل الشعر، فبدلاً من أن تجلسي على الكرسي على الطريقة التقليدية، إليك لوحة مثبتة على حافة الطاولة، تضعين رأسك فوقها بشكل ينفلش شعرك على اللوحة، ما يسمح لمصفف الشعر النظر بدقة إلى كل الخصلات وتقسيمها بشكل دقيق. وبعدها، يبدأ مصفف الشعر بوضع الصبغة على كل خصلة بواسطة الفرشاة. من ثم، تُفلش هذه الخصل على اللوحة الزجاجية على شكل خطوط أفقية تنبثق من الرأس. هذه الوضعية تسمح للون بأن يذوب بسرعة وبدقة من الأعلى إلى الأسفل ما يسمح لمصفف الشعر باعتماد الألوان الثلاثية الأبعاد.
أما إذا أردت تحقيق أشكال مختلفة على أطراف الشعر، فننصحك بوضع الألوان التي تريدينها على اللوحة من ثم فرد الشعر عليها وتخصيله بواسطة الفرشاة لجعل الصبغة تتسرب إلى الجانب العلوي.

تابعي هذا الفيديو لمزيد من التفاصيل حول هذه الطريقة:

تابعي أيضاً:

تسريحات ذكية تخفي عيوب الشعر الخفيف

بلوتوكس: لشعر نظيف وصحي بـ 1500$

عصير البصل لـ شعر طويل على غرار جيهان فارس

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه