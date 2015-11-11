15 إطلالةً من حفل Glamour لتكريم سيدات العام

أقيم ليلة البارحة حفل Glamour Women Of The Year لتكريم سيدات هذا العام وقد حضر هذا الحفل عدد من نجمات هوليوود المتألقات بإطلالات أنيقة وناعمة.

كان اللون الأحمر من الألوان المكررة على السجادة الحمراء في أكثر من إطلالة، حيث ارتدته المصممة الشهيرة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham بتصميم أنثوي ناعم واختارته سيلينا غوميز Selena Gomez بإطلالة عصرية من الجلد، كما ظهر في عدة إطلالات أخرى . كما شاهدنا إطلالتين مميزتين باللون الأزرق منها إطلالة كاتلين جينر Caitlyn Jenner بتصميم Moschino وإطلالة هيلاري رودا Hilary Rhoda بتنسيقها الشبابي المميز .

وبالحديث عن أجمل الإطلالات فيمكن أن نسمي إطلالة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo الرائعة وإطلالة العارضة المتألقة إيمان Iman الدرامية باللون الأسود، بالإضافة لإطلالة الحمل الوردية من ايفانكا ترامب Ivanka Trump ولا يمكن أن ننسى إطلالة جينيفر هادسون Jennifer Hudson البراقة.

شاهدنا العديد من الإطلالات المميزة في هذا الحفل واخترنا منها 15 إطلالةً كانت الأجمل برأينا، فشاهديها واستوحي من سيدات هذا العام تنسيقات أنثوية ناعمة لإطلالتك.