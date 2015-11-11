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مباحث الإسكندرية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقات المساكن

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مباحث الإسكندرية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقات المساكن مباحث الإسكندرية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقات المساكن
نجحت مباحث سرقات المساكن بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة المقدم مصطفى هدية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

حيث وردت معلومات للرائد طارق الشناوى الضابط بمجموعة مكافحة سرقات المساكن تفيد بقيام كل من "هانى.ع.أ" 35 سنة عاطل مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه فئة "ب" و"محمد.خ.ع" 57 سنة سباك بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب ميسور زيدان والنقيب حازم عبد السلام من ضبطهما، واعترفا بارتكاب 14 حادث سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وتسلم المسروقات لمالكيها.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365

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