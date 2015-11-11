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إضراب شامل بمديرية المساحة بسبب الخصم من رواتبهم بالمنيا‎

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إضراب شامل بمديرية المساحة بسبب الخصم من رواتبهم بالمنيا‎ إضراب شامل بمديرية المساحة بسبب الخصم من رواتبهم بالمنيا‎

إضراب عمال – ارشيفية

 

وأوضح المضربون أن مطالبهم تتمثل في صرف 400% بدل حوافز حيث يصرف 300% فقط، وهناك وعود بصرف جميع المستحقات حال وجود إعتمادات مالية، وأضافوا أنهم فوجئوا بوصول فاكس بخصم واستقطاع مبالغ مالية إضيفت على رواتب الحد الأدنى، وذلك بأثر رجعي لمدة ثلاثة أشهر، وعدم تجديد وثيقة لمدة 25 عامًا على أصحاب مرتبات عام 1992، والمماطلة في تطبيق اللائحة المالية التي إعتمدتها الهيئة.

 

وقال المضربون، أن رئيس الهيئة رفض تنفيذ مطالبهم المشروعة، وذلك رغم وعود سابقة بالنظر في مطالبهم مما دفعهم إلى الإضراب والضغط لتنفيذ مطالبهم.

 

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