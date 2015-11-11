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بالصور.. إحالة مسئولى 3 مدارس بكفر الشيخ للتحقيق لسوء النظافة

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بالصور.. إحالة مسئولى 3 مدارس بكفر الشيخ للتحقيق لسوء النظافة بالصور.. إحالة مسئولى 3 مدارس بكفر الشيخ للتحقيق لسوء النظافة
قرر على فايق جميل، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، تحويل المسئولين بمدارس مدرسة الشهيد مصطفى هلال الثانوية المشتركة بالحمراوى والمدرسة الثانوية الزراعية ومدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية للتحقيق نظراً لسوء النظافة والإهمال وعدم الانضباط.

كان على فايق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، قد فاجأ المدارس السابقة بجولة تفقدية، ومعه لجنة تضم مدير التوجيه المالى وعضو شئون قانونية بمرافقة مسئول من الرقابة الإدارية بالمرور.

وأسفرت تلك الجولة، عن وجود إهمال واضح فى أعمال النظافة بتلك المدارس فضلا عن تدنى نسبة حضور طلاب صفوف النقل وعدم اتخاذ مديرى تلك المدارس الإجراءات القانونية، بجانب وجود حالة عدم انضباط واضحة فى الإشراف اليومى، وعدم تواجد بعض المدرسين بالمدارس أثناء اليوم الدراسى.

وعلى الفور، قام مدير عام الإدارة بتحويل المسئولين عن تلك المخالفات إلى الشئون القانونية، وشدد على أنه حال صدور قرارات التصرف فى تلك المخالفات لن يتم قبول أى تظلمات.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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