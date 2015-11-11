بالصور..هيئة تنشيط السياحة بأسيوط توقع بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم

وقعت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بمحافظة أسيوط، بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يتضمن عقد ندوات ورحلات مستمرة لطلاب المدارس لرفع الوعى لدى الطلاب ولتنشيط السياحة الداخلية والترويج لأماكن السياحية بناءً على تعليمات من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

صرح بذلك عثمان الحسينى، مدير إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وقال إن محافظ أسيوط طالب بضرورة تشجيع السياحة الداخلية وخلق الوعى لدى الطلاب بأهمية المعالم الأثرية والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن البروتوكول يتم تطبيقه من خلال الندوات والرحلات لطلاب المدارس فى المراحل قبل التعليم الجامعى (ابتدائى وإعدادى وثانوى) على أن تلتزم كل جهة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح تطبيق البروتوكول وتحقيق الهدف المنشود.

>

وأوضح الحسينى، أن تكثيف برامج التوعية ونشر الوعى بالأماكن السياحية والأثرية بقرى ومراكز المحافظة واستمرار البرامج خلال الدراسة والعطلات واستغلال جميع المواقع الأثرية منها قناطر المجذوب ومنطقة آثار مير والبدارى، بالإضافة إلى منطقة دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء بدرنكة والوكالات الأثرية وحمام ثابت بالقيسارية.



>