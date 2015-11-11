بالصور.. أمين المؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين يفتتح مدرسة بالشرقية

أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين، أن "مدرسة مملكة البحرين المصرية فى محافظة الشرقية" هدية لاهالينا بالشرقية تقديرا لفضل مصر

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصر أسست العملية التعليمية بالبحرين وكان حافظ وهبة هو من أسس التعليم بالمملكة، وتولى أول مدير لمدرسة بالبحرين، مضيفًا: نتقدم بالشكر لأهالى الشرقية تقبلهم المدرسة التى تدخل الخدمة اليوم كهدية لأنه لا يقبل الهدية إلا الصديق.

وأوضح أن مصر والبحرين تربطهما علاقة وطينة ومتميزة، وملك البحرين يعتز ويفخر بمصر والجميع يتمنى النجاح لمصر لأن نجاحها هو نجاح البحرين شعبا وقيادة.

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