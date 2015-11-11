صور| «كلوديا كاردينالي» : قد ألعب دور ممثلة أجنبية في فيلم مصري

قالت النجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي، إنها لم تعد تعمل كثيرًا، بسبب تقدمها في العمر، وأن المنتجين لم يعدوا يعرضون الأعمال على الفنانون الكبار في العمر.

وأضافت كلوديا كاردينالي، في المؤتمر الصحفي، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها لا تمانع في المشاركة في فيلم مصري، على أن تمثل دورًا باللغة الأجنبية لأنها لا تجيد التحدث باللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم تكريم كاردينالي، مساء اليوم، بحفل افتتاح الدورة الـ37 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحها جائزة فاتن حمامة التقديرية فى حفل افتتاح المهرجان، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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