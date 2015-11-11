المنتخب يكشف سبب ضم ربيعة وإمام رغم الإصابة ثم استبعادهما

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن أسباب ضم الثنائي رامي ربيعة وحازم إمام لقائمة مباراتي تشاد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018، رغم الإصابة.

ويلعب منتخب مصر مع تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

ولم يشارك حازم إمام مع الزمالك في أي مباراة هذا الموسم، بسبب الإيقاف ثم التعرض للإصابة في الركبة.

كما غاب ربيعة عن الأهلي في مباريات طلائع الجيش وغزل المحلة وبتروجيت ومصر للمقاصة في الدوري بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

وقال لهيطة في تصريحات إذاعية لبرنامج "أجمل صباح": "بالطبع، الإصابات أربكت حسابات هيكتور كوبر. ولكن المدرب متفهم الموقف منذ اليوم الأول في المعسكر".

وتابع "قمنا بضم ربيعة وإمام على أمل لحاقهما بالمباراة الثانية، ولكن بعدما أكدت الفحوصات صعوبة الموقف اضطررنا لاستبعادهما".

ويخسر المنتخب جهود محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد الشافي وربيعة وإمام أمام تشاد بسبب الإصابة.