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بدء جلسة نظر الطعن علي قرار التحفظ على أموال «صلاح دياب» و17رجل أعمال

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بدء جلسة نظر الطعن علي قرار التحفظ على أموال «صلاح دياب» و17رجل أعمال بدء جلسة نظر الطعن علي قرار التحفظ على أموال «صلاح دياب» و17رجل أعمال

أرشيفية

بدأت منذ قليل، الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، نظر أولى جلسات طلب النائب العام بالتحفظ على على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك. حيث بدء الدفاع اثبات حضورهم

وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة.

وإتهمت “دياب” و”الجمال”، وأخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والإستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

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