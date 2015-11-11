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السيسي يختتم زيارته للسعودية بعد المشاركة في قمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية

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السيسي يختتم زيارته للسعودية بعد المشاركة في قمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية السيسي يختتم زيارته للسعودية بعد المشاركة في قمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية

الرئيس

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الأربعاء الرياض في ختام زيارة للملكة العربية ، استغرقت يومين شارك خلالها في أعمال قمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية الرابعة التي تختتم أعمالها اليوم.

وأجري الرئيس السيسي علي هامش مشاركته في القمة أيضا مباحثات هامة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي العهد السعودي محمد بن نيف بن عبد العزيز ، ورؤساء اليمن والسودان وفنزويلا ورئيس الوزراء اللبناني.

كما شهد الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مراسم التوقيع علي محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي مصري لتنفيذ إعلان القاهرة، والملحق التنفيذي المرافق للمحضر والذي يتضمن برنامج اجتماعات مقرر عقدها في الفترة المقبلة لبحث مشروعات محددة والإنتهاء من إعدادها بصيغتها النهائية.

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