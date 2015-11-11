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السيطرة على حريق شب بجامعة القرآن الكريم بأم درمان بالسودان

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السيطرة على حريق شب بجامعة القرآن الكريم بأم درمان بالسودان السيطرة على حريق شب بجامعة القرآن الكريم بأم درمان بالسودان

تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق بالسودان، من السيطرة على حريق شب الأربعاء، فى مقر المدينة الجامعية التابعة لجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فى أم درمان، آثر هجوم بقنابل المولوتوف شنه عدد من طلاب ولايات دارفور، اعتراضا على الرسوم الجامعية.

وكانت مجموعة من طلاب الجامعة، -وفقا لشهود عيان- قد ألقت قنابل المولوتوف داخل عدد من المبانى، بينما شوهدت سحب الدخان تتصاعد من داخل الحرم الجامعى، وطوقت قوات من الشرطة المكان، وجرى إخلاء الطلاب من مبانى الجامعة.

واندلعت المظاهرات، على خلفية مطالبة طلاب ولايات دارفور-غرب السودان- بالتمسك بحق الإعفاء من الرسوم الجامعية، وفقا لاتفاقيتى "أبوجا" و"الدوحة" للسلام فى دارفور، بينما تتمسك إدارة الجامعة بألا يكون الإعفاء شاملا لكل أبناء الإقليم الدارفورى.
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