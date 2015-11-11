الكرملين: نشك فى إنهاء التحقيق فى تحطم الطائرة المنكوبة بسيناء خلال 2015

أعرب مدير ديوان الرئيس الروسى سيرجى إيفانوف عن استحسانه لالتزام المخابرات الروسية الصمت حيال تحطم الطائرة الروسية (إيرباص) فى سيناء التى كانت تنقل السائحين الروس العائدين من مصر إلى الوطن.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، عن إيفانوف قوله "إنه يستحسن التزام المخابرات الروسية الصمت، لأنه على المخابرات ألا تعلن ما لديها من معلومات، والتزام الصمت لا يعنى أن المخابرات لا تعرف شيئا"، مشددا على أنه لم يتم بعد الكشف عن أسباب الحادث".

وأوضح إيفانوف أن فرضية العمل الإرهابى تبقى واحدة من الفرضيات، لافتا إلى أنه يشك فى إمكانية اختتام التحقيق خلال العام 2015.

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