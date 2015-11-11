أمانة "النواب" تطالب الأعضاء المتخلفين عن التسجيل بالحضور لاستخراج الكارنيه

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، انتهاءها من تسجيل بيانات العضوية واستخراج الكارنيهات لـ(271) عضوا، مؤكدة خلال بيان لها أنه لم يتبق سوى عضوين فقط لم يقوموا بعد بتسجيل بياناتهم.

ووجهت أمانة المجلس نداء إلى النواب المتخلفين من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والذين لم يتقدموا للجنة استقبال الأعضاء بالتوجه إلى المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية اليوم وغدا الخميس لأنه آخر يوم لاستقبال نواب المرحلة الأولى.

وأكدت الأمانة أنه سيتم استئناف أعمال لجنة استقبال النواب الجدد، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج المرحلة الثانية.