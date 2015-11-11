وزير السياحة: أتمنى من حكومتى روسيا وبريطانيا مراجعة قرار تعليق الرحلات

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إنه قدم تقريرا مفصلا عن أزمة السياحة بعد تعليق رحلات الطيران من قبل عدد من الدول الأجنبية، موضحا أن السوق الروسى والبريطانى يعتبر من أهم المصادر التى تعتمد عليها السياحة، حيث يمثلون ٦٦٪ من السياحة بشرم الشيخ وتمثل السياحة الروسية فى الغردقة ٥٢٪.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه يأمل أن تراجع الحكومة الروسية والبريطانية قرارهما بشأن تعليق الرحلات، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية كانت قد تناولت الموضوع بشكل سلبى.

وأوضح أن الوزارة تتعامل مع الوضع الحالى، موضحا أنه عرض عدد ٦ محاور رئيسية للتحرك عليها تتمثل فى اعتماد ٥ ملايين دولار لملف العلاقات الخارجية.

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