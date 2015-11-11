بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ أسيوط على مستشفى ساحل سليم

تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، فى جولة مفاجئة صباح اليوم الاربعاء عددا من أقسام مستشفى ساحل سليم المركزى.

استمرت الجولة أكثر من 3 ساعات، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

ورافق المحافظ كل من، الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة، والدكتور نحميا أوسلى عزيز، مدير المستشفى وسامح عبد العليم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

وألتقى محافظ أسيوط، بعدد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من خلال ذويهم المرافقين لهم ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية .

وتفقد المحافظ، وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، والتى تحتوى على 22 جهاز غسيل كلوى منهم 2 احتياطى، وتحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التى تواجههم فى العلاج ومدى التقصير من جانب الأطباء والممرضات بالمستشفى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مطبخ المستشفى للاطمئنان على حالة المواد الغذائية المقدمة للمرضى ومراعاتها للمواصفات الصحية.

وأبدى بعض المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى شكواهم من نقص بعض عينات الدم اللازمة لإجراء العمليات الجراحية ومنهم السيدة مديحة خلف عبد العال وتشكو من عدم تواجد فصيلة أى سالب، حيث وعد المحافظ بتكليف مديرية الصحة بأسيوط لمخاطبة بنك الدم الإقليمى لتوفير هذه العينات فى أسرع وقت ممكن.

وقال ياسر الدسوقى، إنه تم إدراج عملية تطوير 2 من المستشفيات العامة فى محافظة أسيوط بعد توفير دعم مالى لتطوير قطاع الصحة وهى مستشفى الإيمان ومستشفى الشاملة بمدينة أسيوط، كما تم اختيار 3 مستشفيات مركزية لتطويرها وهى مستشفيات ديروط والبدارى وصدفا، وتم أيضا اختيار عدد من الوحدات الصحية ليتم تطويرها فى كل مركز من المراكز على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الهدف هو أن تقدم جميع المستشفيات خدمة علاجية ورعاية متميزة للمرضى، لافتاً إلى أهمية رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض لتكون على المستوى المطلوب للتعامل مع أى حالات خاصة.

وأكد ياسر الدسوقي، أن عمليات التطوير تأتى فى ظل حرص الدولة على تطوير المستشفيات الحكومية وتحديثها لتقدم خدمة طبية متميزة للمرضى خاصة من محدودى الدخل، موضحاً أن الدولة تسعى أيضاً إلى رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات من خلال التدريب المستمر والإطلاع على أحدث ما توصل له العلم.

وشدد محافظ أسيوط على مديرية الشئون الصحية بحصر احتياجات الوحدات الصحية بالمحافظة للأجهزة والأدوات الطبية وعمل زيارات للأطباء الاستشاريين إليها لرفع مستوى الرعاية الصحية بها بالتزامن مع المتابعة والمراقبة للأداء الطبى بالمحافظة.

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