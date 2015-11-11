قاضى انصار بيت المقدس يمنع تصوير الشهود‎

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى أقوال شهود الإثبات فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى ، لإتهامهم بإرتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وبدورة لفت المستشار حسن فريد إلى منع تصوير الشهود ، مُشددًا على ممثلى وسائل الإعلام بعدم محاولة تصويرهم ، وإلا ستتخد المحكمة معهم إجراءات قانونية ، حال مخالفة ذلك القرار.

وسمعة المحكمة لأقوال الشاهد الاول ويدعى “كريم عبد الموجود”، والذى يعمل ضابط بقطاع الأمن الوطنى ،وأوضح فى شهادته أنه أجرى التحريات في القضية، حيث وردت له معلومات تفيد بقيام المتهم “عماد الدين أحمد عبد الحميد” وآخر متوفى يدعى “بدر” بإعتناق الأفكار التكفيرية، إلى جانب سعيهم لإرتكاب أعمالًا عدائية داخل البلاد ضد مؤسسات الدولة، وبناء على أذن من النيابة العامة ، قام بتفتيش منزل المتهمين، وهناك عثر بحوزتهم على منشورات تخص التنظيم الإرهابى.

وعقب ذلك أستمعت المحكمة إلى الشاهد محمد هشام عبد الرحمن، ضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذى أفاد بأنه أجرى تحريات عن قيام بؤرة مكونة من ثلاثة أشخاص تابعة لعناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” ، تزعمها أحد المتهمين ويدعى “عشماوى” والذى سافر الى سوريا للتدريب على طرق تصنيع المتفجرات وتفخيخ السيارات، ثم عاد المتهم المذكور إلى مصر عقب عزل مرسى وشارك فى اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وأضاف الشاهد أن الخلية اجتمعت في شقة بمدينة نصر يوم الرابع من سبتمبر من العام قبل الماضى، فى اطار بدء مخططاتهم لإغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم ، وان المتهمين عشماوى وأخر يدعى عماد اقنعا متهمًا ثالثًا بالتنظيم بتفجير نفسه أثناء سير موكب وزير الداخلية بإمتداد شارع مصطفى النحاس، فى حين أن باقى المتهمين كانوا يصورون الواقعة ، منوهًا إلى أن الخلية قامت بتفجير نقطة شرطة النزهة والتي أدت لإستشهاد ضابط وأمين شرطة، علاوةً على مهاجمتهم إحدى النقاط الأمنية بالتجمع الخامس.