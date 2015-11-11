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صور| القبض على نصاب ينتحل صفة لواءات شرطة لمدة 5سنوات بالقليوبية

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صور| القبض على نصاب ينتحل صفة لواءات شرطة لمدة 5سنوات بالقليوبية صور| القبض على نصاب ينتحل صفة لواءات شرطة لمدة 5سنوات بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال، من ضبط أحد الأشخاص انتحل صفة واسم بعض لواءات الشرطة، واحتال على المواطنين والشركات بزعم جمع تبرعات لبعض الحمعيت الخيرية، لمدة 5 سنوات.

ووردت معلومات للواء طارق الأعصر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بانتحال شخص لصفة لواء شرطة والاحتبيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم جمع التبرعات لجمعيات خيرية – خلافًا للحقيقة.

وألقت قوات مباحث الأموال، القبض على «هاني كمال أحمد الشربيني – دبلوم صنايع – مواليد 1971 – مقيم بالحي السابع القليوبية»، سابق اتهامه في العديد من قضايا النصب، ومحكوم عليه في 4 قضايا منها جملة أحكام 3 سنوات.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم حصر مبدئي للمجني عليهم أصحاب الشركات المتضررين، وتم تكليف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال لمتابعة وملاحقة أموال المتهم المذكور، وباشرت النيابة التحقيق.

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