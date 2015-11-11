بالأسماء ..ندب 10 ضباط شرطة بالشرقية لمدة شهر لقرابتهم بمرشحي مجلس النواب

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، بأنه تم استبعاد 10 ضباط شرطة بالمديرية أثناء فترة الانتخابات بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك لوجود صلة قرابة بينهم وبين مرشحين للانتخابات البرلمانية بالمحافظة.

وأوضحت المصادر أن الضباط هم العميد ماجد الأشقر مفتش الأمن العام وذلك لوجود صلة مصاهرة مع خالد مشهور مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة منيالقمح ، وكذلك النقيب عبدالمنعم علاء رئيس مباحث القرين بسبب ترشح صهره مجدى عاشور عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة الزقازيق ، وكذلك النقيب أحمد شويخ معاون مباحث منيالقمح لترشح والده النائب السابق المهندس صلاح شويخ على مقعد الفردي بدائرة بلبيس.

> كما تم ندب المقدم منصور لاشين رئيس مباحث قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية ذلك بسبب ترشح شقيقه الأكبر العقيد عبدالله لاشين مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة أبو كبير، كما تم ندب النقيب محمد ذوردق بسبب ترشح عمه اللواء خالد ذوردق عن دائرة الزقازيق ، بالأضافة إلي العميدعبدالفتاح فرج فرقة الشمال والرائد محمد سالم من إدارة المرر والملازم أول ابراهيم شركس من إدارة المرر .