أهال المتهمين في قضية « أنصار بيت المقدس» يتسببون في حالة«صخب الشديد» داخل القاعة

تسبب أهالى متهمى تنظيم”أنصار بيت المقدس” فى حدوث حالة من الصخب الشديد بداخل قاعة المحكمة، على الرغم من بدء وقائع جلسة اليوم ، وإستئناف المحكمة لمناقشة شهود الإثبات من رجال قطاع الأمن الوطنى بشأن القضية.

وتواجد الأطفال بشكلٍ لافت داخل قاعة المحكمة للجلسة الثانية تواليًا ، فى الوقت الذى لا يزال ذوى المتهمين يتبادلون الحديث مع المتهمين بالقفص، وهو ما نجم عنه صعوبة سماع إدلاءات شهود الإثبات فضلًا عن تصاعد حدة الفوضى وسط تغاضى هيئة المحكمة عن ذلك الأمر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.