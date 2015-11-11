أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أطعمة تغنيك عن شرب المياه طول اليوم

Google+ Print
أطعمة تغنيك عن شرب المياه طول اليوم أطعمة تغنيك عن شرب المياه طول اليوم
أثبتت العديد من الأبحاث أن الجسم يحتاج إلى أكثر من 8 أكواب من الماء يومياً وهذا قد يكون أمرا صعبا لفئة كبيرة من الناس، لكن كشف تقرير حديث عبر صحيفة الديلى ميل عن 3 أغذية هامة قد توفر نسبة كبيرة من الماء الذى يحتاجه الجسم، وتشمل:

• الخيار


>الخيار على رأس قائمة الأطعمة التى تحتوى على الماء، حيث إنه يتكون من 97% ماء، كما أنه رائع لأن مذاقه خفيف ويختلط جيدا مع مجموعات كثيرة من الأطعمة.

• الفجل


>يعتبر الفجل من أبرز الأطعمة التى تحتوى على الماء، حيث يتكون من 95% ماء، ويمكن أن يتم تناوله مع السلطة أو كمخلل مع جميع الوجبات، كما يفضل تناوله فى وجبة الإفطار مع الفول.

• الطماطم


>تحتوى الطماطم على 94.5 من محتواها ماء، وهى تعتبر من الخضروات الرائعة لأنها من الثمار الأساسية التى يمكن أن تضاف إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة مثل الحساء والصلصة، إلى السلطات والسندوتشات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365