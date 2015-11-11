أطعمة تغنيك عن شرب المياه طول اليوم

أثبتت العديد من الأبحاث أن الجسم يحتاج إلى أكثر من 8 أكواب من الماء يومياً وهذا قد يكون أمرا صعبا لفئة كبيرة من الناس، لكن كشف تقرير حديث عبر صحيفة الديلى ميل عن 3 أغذية هامة قد توفر نسبة كبيرة من الماء الذى يحتاجه الجسم، وتشمل: • الخيار

>الخيار على رأس قائمة الأطعمة التى تحتوى على الماء، حيث إنه يتكون من 97% ماء، كما أنه رائع لأن مذاقه خفيف ويختلط جيدا مع مجموعات كثيرة من الأطعمة. • الفجل

>يعتبر الفجل من أبرز الأطعمة التى تحتوى على الماء، حيث يتكون من 95% ماء، ويمكن أن يتم تناوله مع السلطة أو كمخلل مع جميع الوجبات، كما يفضل تناوله فى وجبة الإفطار مع الفول. • الطماطم

>تحتوى الطماطم على 94.5 من محتواها ماء، وهى تعتبر من الخضروات الرائعة لأنها من الثمار الأساسية التى يمكن أن تضاف إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة مثل الحساء والصلصة، إلى السلطات والسندوتشات.

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شبكةعيونالإخبارية

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