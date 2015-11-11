استكمال أعمال إنشاء 6 محطات تنقية مياه بالداخلة بتكلفة 36 مليون جنيه

قال المحاسب سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد إن الشركات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية لمياه الشرب تواصل أعمال إنشاء 6 محطات مياه شرب نقية لأهالي واحة الداخلة بالوادي الجديد بتكلفة إجمالية 36 مليون جنيه والتى يتم انشائها فى مناطق موط وقري عين عتمان والجيزة بالقصر والقصر الإسلامية والأمان بغرب الموهوب والامتداد العمراني في مدينة موط لخدمة جمعيات الإسكان ومناطق الامتداد العمراني في مدينة موط مؤكدا على ان تسليم المحطات سيكون خلال العام القادم .

وأضاف محمود فى تصريحات له اليوم، أنه قد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة أربع محطات لمياه الشرب بقرى الراشدة والمعصرة الجديدة وعزب القصر من خلال رفع سعتها من 100 متر مكعب إلى 200 متر مؤكدا على أنه سيتم حفر بئرين بقرية الأمان والامتداد العمراني وجمعيات الإسكان في مدينة موط لخدمة التجمعات السكنية فى تلك المناطق.