إزالة 1376 حالة تعد على 56 فدان بمراكز المنيا

أعلن المهندس كامل شاهين وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ان المديرية تمكنت بالتعاون مع الوحدات المحلية من رفع و إزالة عدد 1376حالة تعد بمساحة 56 فدان و9 قيراط و12 سهم خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر.

جاء ذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل المحافظة .

وأوضح انه تمت ازالة عدد 124 حالة بالعدوة بمساحة 4 فدان و18 قيراط و18 سهم وعدد 232 حالة بمغاغة بمساحة 12 فدان و14 قيراط و7 سهم وعدد 116 حالة ببنى مزار بمساحة 3فدان و10 قيراط و11 سهم وعدد 40 حالة بمطاى بمساحة فدان و16 قيراط و4 سهم وعدد 40 حالة بسمالوط بمساحة 2 فدان و7 قيراط و8 سهم وعدد 88 حالة بالمنيا بمساحة 3 فدان و18 قيراط و13 سهم وعدد 131 حالة بابوقرقاص بمساحة 4 فدان و22 قيراط و20 سهم وعدد 402 حالة بملوى بمساحة 13 فدان و5 قيراط و23 سهم وعدد 94 حالة بديرمواس بمساحة 5 فدان و7 قيراط و16 سهم بالاضافة الى عدد 109 حالة اصلاح زراعى بمساحة 4 فدان و7 قيراط و12 سهم .

من جانبه ، وجه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بضرورة استمرار حملات الإزالة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها ، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .

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